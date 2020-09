1









Come per tutti gli altri club che stanno affrontando l'emergenza post Covid, anche per la Juve l'arrivo del virus ha causato una perdita importante nelle casse della società. La chiusura dello Stadium, che il premier Conte ha confermato per le prime due giornate di campionato, ha fatto perdere alla Juventus tra i 2 e i 4 milioni di euro a partita, secondo quanto riporta Tuttosport. La forbice si allarga e si stringe in base all'avversario e i mancati guadagni comprendono ricavi da abbonamenti, da biglietterie e da servizi aggiuntivi.