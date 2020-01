Prima partita del 2020 e prima invasione di campo all'Allianz Stadium. Un tifoso ha scavalcato le grate di vetro della curva nord e si è catapultato in campo. Voleva verosimilmente abbracciare Ronaldo, è finito subito in manette grazie al pronto intervento degli stewards e della Digos. Questi ultimi hanno accompagnato il supporter all'esterno dello stadio, tra lo scherno generale e qualche coro di presa in giro per l'autore di questa bravata.