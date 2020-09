Premier Conte ha deciso che i tifosi della Juve - come di tutte le altre squadre - non potranno entrare allo stadio fino al 7 ottobre, nonostante i bianconeri si siano mossi prima di tutti insieme alla Regione Piemonte per stilare il Piano Sicurezza. Il presidente della Regione Alberto Cirio non ci sta, e a Tuttosport spiega: "Vorrei ricordare che io, in accordo con il Prefetto, il 4 marzo ho fatto in modo che non si giocasse Juventus-Milan. Se avessi scelto diversamente il Governo me l’avrebbe consentito. Quando era il momento lo stadio l’ho chiuso, con 40mila biglietti già venduti, perché era giusto farlo. Una decisione che ha evitato accadesse quello che è successo in altri stadi. Dunque ora non è questione di compiacere qualcuno o cercare consenso. E’ un ragionamento di carattere obiettivo e pratico: è possibile tornare alla normalità facendo le cose bene".