La ripartenza della Bundesliga, che in tanti stanno seguendo in queste prime due settimane senza alternative, ha restituito il calcio all'Europa, anche se senza tifosi. Fa ancora uno strano effetto vedere un gol che non sia accolto dal boato dei tifosi, più di quanto non faccia non vedere invece gli abbracci tra i calciatori e le proteste con l'arbitro.E sarà ancora più strano quando si ripartirà in Italia, anche se qualcuno al silenzio dei tifosi potrebbe essere abituato. Laè sicuramente la squadra che, bilancio alla mano, pagherà a più caro prezzo le porte chiuse: eppure, storicamente, l'Allianz Stadium non è mai stato quel che si può definire uno stadio caldo. Inviolabile, talvolta, ma non certo caldo. Ecco quindi, che le porte chiuse per la Juventus potrebbero diventare un'occasione: vediamo il perché.