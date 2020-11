Ancora per qualche anno l'Allianz Stadium sarà l'unico stadio di proprietà di una big storica della Serie A (allargando lo sguardo sul massimo campionato, vanno menzionati gli impianti di Atalanta e Udinese, mentre quello del Sassuolo è proprietà della Mapei e non direttamente del club). Se infatti Inter e Milan stanno mandando avanti le pratiche per la costruzione del nuovo stadio che sostituirà un Meazza destinato alla demolizione, la Roma sembrava a un buon punto dell'iter. Tuttavia è arrivata una notizia clamorosa: i terreni di Tor di Valle sono pignorati! Un intoppo venuto a galla solo in questi giorni...