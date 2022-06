Come racconta Gazzetta, l'effetto Ronaldo ha mandato la Capitale in fibrillazione per la certezza dell’arrivo dell’attaccante alla Roma, tanto che i bookmaker lo quotano a 2 e spiccioli. Basta fare un giro per la città e scoprirete, grazie anche a un audio “fake”, che tanti hanno avuto rassicurazioni che Ronaldo abbia già firmato (a Malaga), che Pellegrini gli lascerà la maglia numero 7 per prendere la 10 e che il 29 giugno l’Olimpico sia già stato prenotato per la presentazione ufficiale. Vero? In realtà lo stadio non è affatto prenotato.