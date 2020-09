Ecco le dichiarazione del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla riapertura degli stadi a Radio Rai: ​"Scuola una priorità. Non credo, lo dico con tutto il rispetto e da grande tifoso, che gli stadi abbiano la stessa priorità. Anche io sono un appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio allo stadio, in tribuna Tevere per la Roma, ma voglio in primis che mio figlio vada a scuola, che possa incontrare i suoi compagni e gioire dei momenti di socializzazione che offre la scuola. Ci vuole ordine: oggi la priorità assoluta è la scuola. Serve tempo per capire la reazione che c’è stata nel Paese da un punto di vista epidemiologico con la riapertura. La misureremo, e poi valuteremo. Non porterei mio figlio di 7 anni allo stadio perché credo ci sia bisogno di cautela. Da papà in questo momento mi sento di evitarlo".