1









Continuano le ordinanze regionali che permettono parziali riaperture degli stadi dopo il lockdown, in vista della ripresa della stagione (fra poco ripartirà la Serie A con Fiorentina-Torino). Come riporta il Corriere della Sera infatti, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano potranno rientrare i tifosi di Inter e Milan. Questo perché il governatore Attilio Fontana ha permesso la presenza di massimo 1000 persone negli impianti al chiuso e 700 in quelli all'aperto. I nerazzurri hanno allora invitato mille persone per l'amichevole col Pisa, e si vedrà ora cosa faranno i rossoneri per la prima di campionato contro il Bologna di lunedì sera. Manca ancora all'appello il Piemonte...