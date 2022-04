Come riporta Calciomercato.com, le quattro partite di Serie A in programma oggi saranno le ultime alle quali si dovrà assistere - allo stadio - esibendo Green Pass e mascherina FFP2. A partire da domani, compreso il match Juventus-Venezia, si potrà andare allo stadio anche senza. Come ha stabilito il governo, infatti, le mascherine FFP2 sono ancora obbligatorie fino al prossimo 15 giugno sui mezzi di trasporto pubblici e in alcuni luoghi al chiuso come cinema, teatri, palazzetti, ospedali e scuole ma non al lavoro e in bar, ristoranti e discoteche.