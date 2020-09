Ecco le dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente del Coni Giovanni Malagò sul tema della riapertura degli stadi: "L'importante è che non ci siano dieci leggi per dieci impianti diversi in dieci sport diversi. Questo disordine ha suscitato lamentele da parte del mondo dello sport. La Lega Serie A è un soggetto privato ma rappresenta tanti soggetti economici come i club, che devono prestare attenzione ai ricavi. La Federcalcio ha espresso la volontà di arrivare il prima possibile a una soluzione. Adesso si parla di qualcosa di più e di diverso e il 7 ottobre interloquiremo con la Figc".