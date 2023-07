Il canale inglese Copa 90 ha pubblicato la propria personale classifica dei, motivata in questo modo: "Sono alcuni degli edifici più importanti ed emotivi che abbiano mai costruito e vi consigliamo di visitarne il maggior numero possibile. A tal fine, considerate questa lista una guida. Ecco le categorie con cui abbiamo valutato gli stadi, con ognuno dei primi 50 eccellente in almeno uno:".Nella graduatoria, che vede al primo postodi Buenos Aires, seguita subito dopo dallo stadio milanese die daldel Borussia Dortmund, non compare l', "casa" della, ma trovano invece spazio altri quattro impianti italiani: l'di Firenze (27° posto), ildi Napoli (34°), ildi Genova (44°) e ildi Palermo (49°). La, invece, si completa con il Maracanà di Rio de Janeiro in 4^ posizione, seguito dal Camp Nou di Barcellona. Alle loro spalle il Santiago Bernabeu di Madrid, Anfield (tempio del Liverpool), l'Estadio El Monumental del River Plate, Celtic Park di Glagsow e l'Estadio Azteca di Città del Messico.Una classifica ovviamente soggettiva, destinata probabilmente a scontentare diversi gruppi di tifosi in giro per il mondo. Tra cui quelli della Juve, che vedono nell'Allianz Stadium, inaugurato nel 2011, un vero e proprio "gioiellino".