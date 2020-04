1









Il calcio ricomincerà, in qualche modo, ma inizialmente dovrà farlo senza tifosi. Gli stadi, come emerge anche dalle bozze del Governo che studia la riapertura graduale del paese, potrebbero restare chiusi fino al nuovo anno lasciando i club senza una voce importante del proprio bilancio: gli incassi ba botteghino. Calciomercato.com analizza i dati delle squadre, la Juve sarebbe quella che in Serie A perderebbe la fetta più grande di incassi



JUVE, RECORD NEGATIVO - Analizzando i risultati conseguiti nei primi 6 mesi della stagione attuale si evince che i ricavi da gare sono ammontati a 36 milioni e mezzo (Champions League compresa), mentre i ricavi da vendita prodotti e licenze a 21,5 milioni. "Possiamo assumere che la prima voce verrebbe sicuramente a mancare, in caso di contestuali restrizioni anche in Champions, e anche una parte della seconda. Con mancati introiti probabili vicini ai 50 milioni", nessuno come la Juve in Serie A.



