Se il calcio ripartirà, tutti se lo augurano, lo farà rigorosamente a porte chiuse. Con bar e locali chiusi e regole di distanziamento da rispettare, vedere in compagnia le partite non sarà per nulla semplice. Ma c’è chi avuto una brillante soluzione. È il caso del Midtjylland, club della prima serie danese, che sta valutando l’ipotesi di trasformare il parcheggio dello stadio in cui gioca le partite di casa, l’Mch Arena, in un grande drive-in, stile anni ’60, dove tutti i tifosi possono seguire le partite sui dei maxischermi, stando comodi nelle proprie auto. Il portavoce del club: "Inizialmente potremmo ospitare due mila macchine con cinque tifosi in ognuna di esse, per un totale di dieci mila spettatori. Se poi l'idea ha successo potremmo arrivare a dodici mila posti auto".