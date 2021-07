Come racconta Tuttosport, nel fascicolo della riapertura degli stadi, soltanto lapotrà garantire - tra le big - il 50% della capienza grazie alle sedute più larghe dell'Allianz Stadium. Scrive TS: "Figc e Lega Serie A hanno subito chiesto con decisione al Governo di rivedere la previsione del metro di distanza, consentendo quindi di aprire davvero al 50%. I presidenti Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino hanno attivato tutti i contatti possibili. La norma sembra «una presa in giro» a molti dirigenti. In tanti non capiscono che senso abbia promuovere l’efficacia del vaccino se poi bisogna mantenere questi correttivi in luoghi all’aperto, dove tutti saranno immunizzati altrimenti non potrebbero entrare".