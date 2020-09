Avanti tutta. Pressing Juve per la questione stadi. I bianconeri, infatti, sono in vetta al gruppo che guida la richiesta di riapertura degli stadi, ha già presentato alle autorità competenti un piano sicurezza per l’Allianz Stadium e vorrebbe adottarlo già a partire dal 20 settembre, prima giornata di campionato contro la Sampdoria.



Approvazione arrivata dalla Regione Piemonte, ma la decisione ora è passata al Cts che deve analizzare ed eventualmente apportare modifiche sulla base dei protocolli. Dal Cts filtra scetticismo, perché controllare il distanziamento sugli spalti in maniera costante è difficile. Ma la Juve non demorde. Qualora non riesca per la Samp, è pronta a tornare in pressing per ottobre: il 4 c’è la sfida contro il Napoli.