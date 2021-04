6









Un test verso gli Europei. La condizione imposta dalla Uefa all'Italia per la conferma di Roma come sede di Euro 2020 è il ritorno allo stadio del pubblico. Un fatto che Lega e FIGC vogliono provare prima delle quattro gare da disputare all'Olimpico di Roma per Euro 2020 (11, 16 e 20 giugno, oltre al 3 luglio). Ecco perché durante l'incontro tra Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, e Gabriele Gravina si è aperta una finestra per il finale di campionato. Si è lontani dal 25% chiesto dalla Uefa, perché serve tanta prudenza.



Come scrive la Gazzetta: "I versanti sono soprattutto due: il tempo e il numero, o la percentuale, degli spettatori. Sul primo fronte, la Vezzali ha chiarito subito che non ci sono speranze di riaprire in aprile. L’ipotesi è da considerare praticamente impossibile. Si può immaginare, invece, una prima ripartenza sportiva fra il 10 e il 15 maggio. Per il calcio potrebbe voler dire quasi certamente le ultime due partite del campionato di serie A. E naturalmente la finale di Coppa Italia, l’Atalanta-Juve del Mapei Stadium di Reggio Emilia, in programma il 19 maggio". Quanti tifosi? Circa 1000, qualcosa in più, fino al 10% della capienza. Un valore simbolico, un test in vista dell'Europeo.