Manca soltanto la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ma dal Parlamento è arrivato il via libera all'aumento immediato della capienza negli stadi italiani fino al limite del 75%. Un decreto licenziato nella serata di ieri in Consiglio dei Ministri e che conferma la volontà del governo Draghi di allentare le misure restrittive anche in altri ambiti, considerando i numeri in forte decrescita dei contagi da Covid-19 e soprattutto quelli relativi alle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza si dovrebbe concludere il prossimo 31 marzo, mentre l'obbligo di green pass - seppure con alcune riduzioni del suo utilizzo - dovrebbe permanere fino al prossimo 15 giugno. Come scrive calciomercato.com, già a partire da Sampdoria-Empoli di domani pomeriggio si potrebbe avere un "Ferraris" quasi interamente colmo di spettatori: lo stesso dicasi per Roma-Hellas Verona delle 18 e Salernitana-Milan delle 20.45. Troppo ristretti i tempi per il derby di stasera tra Juve e Torino, considerando che la vendita dei biglietti andrebbe riaperta in extremis e giusto per qualche ora.