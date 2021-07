Inter 78.275 / 61.419

Milan 78.275 / 54.667

Juve 41.507 / 39.244

Roma 70.634 / 38.622

Lazio 70.634 / 37.191

Fiorentina 43.147 / 31.135

Napoli 54.726 / 29.003

Genoa 36.599 / 21.632

Torino 28.177 / 21.385

Bologna 36.462 / 21.237

Udinese 25.144 / 20.315

Sampdoria 36.599 / 20.264

Atalanta 22.512 / 18.903

Sassuolo 21.525 /18.903

Cagliari 16.416 / 15.399

Empoli 16.800 / 9.506

Non ci sarà il 100% richiesto dalla Lega Serie A e nemmeno il 75% richiesto dalla sottosegretaria con deleghe allo sport Valentina Vezzali, ma solo ile, ovviamente con l'utilizzo dell'ormai celebre Green Pass. Ma quanto incide questa percentuale? Dipende dalla capienza usuale di ciascun club, ed ecco perché alcuni soffriranno di più.Tra le società più colpite la, con Inter e Milan nello stesso club:, per l'Inter -22.281 e per il Milan -15.529. Numeri importanti in negativo vengono segnati anche da Atalanta, Sassuolo e Cagliari che spesso, con impianti a capienza più ridotta, riescono ad arrivare vicino al 90% della capienza. Chi invece riuscirà ad avvicinarsi alla "normalità" sono Roma, Lazio e Napoli la cui media stagionale si avvicina al valore del 50% della capienza degli impianti.