. Mentre si attende l'apertura al 75%, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha provato a fissare una tabella di marcia per l’obiettivo massimo, che alla Gazzetta dello Sport racconta essere raggiungibile «entro la fine dell’anno». A Rai Gr Parlamento ha dichiarato: «Il green pass permette di porre l’obiettivo della capienza massima al 100%, anche per gli sport al chiuso. Dobbiamo proseguire con prudenza, rispettando quelle che sono le regole di sicurezza. È un elemento fondamentale, non secondario». Il discorso non riguarda soltanto gli stadi, ma anche i palazzetti.