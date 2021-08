A sentire le osservazioni di allenatori, addetti ai lavori, tifosi e giornalisti, sembrerebbe di sì. Intendiamoci: catenaccio è una parola grossa ed epica. E’ il catenaccio che, nel passato, ha reso grande l’Italia; è il catenaccio di breriana memoria e di machiavellica sostanza ad aver permesso ad “una squadra femmina” (Brera, appunto) di battere squadre “maschie”.Lo ha detto per primo Koeman dopo aver vinto, ma patito diverse occasioni da goal: “attenti alle ripartenze della Juve”. E si è visto anche con l’Atalanta: difesa compatta al limite dell’assedio patito e ripartenze fulminee, con relativa vittoria. Sacchi, solitamente poco benevolo con Allegri, è, diplomaticamente, venuto a patti: “La difesa sarà il punto centrale, poi fiammate in avanti, affidandosi più all’estro che a un gioco collettivo”.Come ha detto Sconcerti, la squadra mostra ancora una certa latenza, sta in mezzo a un guado, anche se è più determinata. Sia Sarri, sia Pirlo hanno tentato di sverniciare l’allegrismo, la pragmaticità, l’equilibrio, prima di tutto, l’ossessione a non aprirsi troppo, ma non ce l’hanno fatta. Hanno semplicemente dato una mano di vernice nuova, raggiungendo scarsi risultati.E una cosa assai positiva, la Juventus estiva, comunque l’ha mostrata. Riuscire ad attuare uno degli elementi di fondo ancor valido nel calcio: