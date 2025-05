sconteranno una squalifica di una giornata per l'inchiesta sugli ultras dell'Inter e i rapporti che i due tesserati hanno avuto con loro. Una decisione della giustizia sportiva che lascia perplessi soprattutto per quanto era successo qualche anno fa alla. E di questo, ha parlato su Tuttosport Guido Vaciago: "Se la giustizia non è uguale per tutti non è giustizia. È qualcos’altro e fa quasi paura scoprire cos’è. Ma senza giustizia non può esserci pace".- "Nel calcio italiano non c’è pace da vent’anni perchée frustrazione che divide chi vede applicazioni diverse delle stesse regole. Il patteggiamento che riduce da due a una giornata la pena dell’allenatore e del centrocampista dell’Inter ci sembra giusto. È un istituto che fa parte delle regole e il risultato riconosce la complessità e la pericolosità delle circostanze in cui si sono trovati i due".

Può bastare il dettaglio giuridico che il patteggiamento, allora, non esisteva? No, perché Agnelli prese 12 mesi (poi ridotti a 3) e la società beccò 700mila euro di multa. No, perché"COME PUO' ESSERE CREDIBILE?" - "Da una parte uno sputtanamento pesante e infamante (non si parlava di un rigore non dato, ma di connivenza con la malavita organizzata...), dall’altra una garbata sordina. Come si fa a spiegare una così abissale differenza di trattamento?". Sempre più la sensazione, si legge, "è di uLa credibilità di qualsiasi cosa dipende dalla sua coerenza e dalla sua imparzialità. Come fa, oggi, il sistema della giustizia sportiva a ritenersi credibile di fronte a tali discrepanze? E come fa il sistema calcio ad accettarlo?".