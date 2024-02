La notizia è di pochi minuti fa: Paulè stato squalificato per quattro anni per doping. Accolta la richiesta della Procura Antidoping. Il centrocampista francese era risultato positivo al doping dopo la gara dello scorso 20 agosto, contro l'Udinese, gara in cui Paul non era nemmeno sceso in campo. La Juventus, stando a quanto riferisce SkySport ha ricevuto la notizia della squalifica del centrocampista francese. Società bianconera che già aveva deciso di sospendere Paul poco dopo la scoperta della positività al doping. Adesso dovrà essere valutato il da farsi.Stando a SkySport il prossimo passo per Pogba potrebbe essere ilRicevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.