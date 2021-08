La notizia di due giornate di squalifica aha scatenato i tifosi del Napoli. Il club azzurro è già al lavoro per presentare ricorso con l'obiettivo di far ridurre la squalifica e averlo a disposizione per la gara del 12 settembre con la Juve, ma se non dovesse essere accolto, l'attaccante salterà il big match in programma dopo la sosta. E intanto su Twitter l'hashtag #Osimhen è schizzato in trend topic, con i napoletani che stanno sfogando tutta la loro rabbia per la decisione presa.