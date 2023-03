Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi in merito all'espulsione di José Mourinho e la squalifica di due giornate, il tecnico portoghese è stato ascoltato dalla procura federale quest'oggi. Come riporta Sky Sport, in serata il club giallorosso ha presentato il ricorso contro le due giornate di squalifica comminate all'allenatore. L'obiettivo è quello di annullare entrambe le giornate di squalifica, in modo da avere l'allenatore giallorosso per il match contro la Juve.