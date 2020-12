La Juventus non ci sta. Secondo i bianconeri sono troppe le due giornate di squalifica inflitte a Morata dopo l'espulsione rimediata a Benevento con la partita appena finita. "Questo è un rigore imbarazzante" aveva detto lo spagnolo all'arbitro Pasqua, che ha estratto il cartellino rosso e il Giudice Sportivo ha fatto il resto. La Juve però sta studiando di fare ricorso per ridurre la squalifica a una sola giornata: se venisse accettato, Morata salterebbe il derby col Torino e tornerebbe a disposizione per la trasferta col Genoa.