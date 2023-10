In conferenza stampa ( QUI l'integrale) Massimilianoha parlato della squalifica del Papu Gomez rimediata per doping ai tempi del Siviglia. Le sue parole"Come l'ho presa? Ha preso 2 anni di squalifica. Ci sono gli organi di competenza che tutelano il tutto. Non dobbiamo pensare a Siviglia. E' passato. Pensiamo a ciò che è, ciò che sarà domani. Guardiamo sempre avanti, è la cosa più importante per costruire".