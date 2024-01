Perché è stato squalificato Fagioli?

Quanto dura la squalifica di Fagioli?

Quando torna Fagioli?

Quante partite salta Fagioli?

La stagione 2023/24 sarebbe dovuta essere quella della consacrazione definitiva per, ma il centrocampista dellaè stato costretto a fermarsi a causa di un suo pieno coinvolgimento in una vicenda extra campo relativa alle scommesse sul calcio, costatagli una lunga squalifica dai campi di gioco., violando il codice della giustizia sportiva. Un comportamento non consentito ai calciatori e che gli è costato un lungo stop dall'attività agonistica.Fagioli ha ricevuto una, a cui si aggiungono altri 5 mesi però commutati in prescrizioni alternative.La squalifica di FagioliA partire dunque dal 20 maggio 2024, il centrocampista della Juventus potrà tornare a giocare in partite ufficiali.Fagioli salterà, di fatto, quasi tutte le partite rimanenti della stagione 2023/24 della Juventus. Il centrocampista classe 2001