Regna l'incertezza sulla presenza o meno dei tifosi in Curva Sud per Juve-Napoli. Inizialmente, il settore era stato chiuso dopo gli insulti razzisti nei confronti di Lukaku in Juve-Inter di Coppa Italia. Nella giornata di ieri, c'è stata la sospensione della sanzione anche se ci sarà un'udienza prima del 23 aprile, ovvero prima della gara contro il Napoli, in cui sarà presa una decisione definitiva.