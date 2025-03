Squalifica Andrea Agnelli: quando finisce, i motivi dello stop e quando può tornare

AFP via Getty Images

Sono giorni molto caldi in casa, sia per quanto riguarda le vicende relative al rettangolo verde che per quanto concerne le molteplici indiscrezioni che stanno trapelando sul futuro del club bianconero.Tra queste ce n'è una decisamente suggestiva, ma che Exor - che detiene il 65% del pacchetto azionario zebrato - ha già provveduto a smentire. Si parla, infatti, del potenziale ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus.L'ex presidente bianconero, dimessosi insieme all'intero CdA nel novembre del 2022, sta scontando una squalifica relativa al processo che ha visto implicata la Juventus per quanto riguarda i reati di plusvalenze fittizie e falso in bilancio. Ma quando scade la squalifica di Agnelli?

La squalifica di Agnelli

Quando finisce la squalifica di Agnelli?

Il 20 gennaio 2023, nell'ambito del processo sportivo sulle plusvalenze fittizie e sul falso in bilancio, la Corte Federale d'Appello della FIGCdallo svolgere attività in ambito federale, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. La squalifica è stata poi confermata il successivo 23 aprile, col ricorso di Agnelli rigettato dal Collegio di Garanzia del CONI.Il 10 luglio 2023, nell'ambito del processo riguardante i filoni delle manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club, il Tribunale Federale Nazionale della FIGCdopo il ricorso presentato e accolto in parte dalla Corte Federale d'Appello. Ad Andrea Agnelli, in conclusione, è stata comminata una squa decorrere da gennaio 2023.Andrea Agnelli, tra tutti i filoni processuali nei quali è stato coinvolto, si è visto costretto a scontare una squalifica complessiva di 34 mesi: 24 per il filone relativo alle plusvalenze e ulteriori 10 per quanto concerne l'inchiesta relativa alla manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club.La squalifica dell'ex presidente bianconero è scattata ufficialmente il 20 gennaio 2023 e di conseguenza terminerà il 20 novembre 2025. Da quel momento, dunque, Andrea Agnelli potrà tornare operativo nel mondo del calcio sia in ambito nazionale che internazionale.