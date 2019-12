. Sono ben 50 i prescelti, in base soprattutto alle loro prestazioni nel 2019 in Champions League. Tra i bianconeri i prescelti sono Matthijs, arrivato in semifinale con l'Ajax nella scorsa edizione, e il solito CristianoAlisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Oblak (Atletico Madrid), Onana (Ajax), Ter Stegen (Barcellona).Alba (Barcellona), Alexander-Arnold (Liverpool), Azpilicueta (Chelsea), Blind (Ajax), De Ligt (Juventus), Gimenez (Atletico Madrid), Kimmich (Bayern Monaco), Koulibaly (Napoli), Laporte (Manchester City), Piqué (Barcellona), Ramos (Real Madrid), Robertson (Liverpool), Tagliafico (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Vertonghen (Tottenham).Thiago (Bayern Monaco), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), De Bruyne (Manchester City), De Jong (Barcellona), Di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea), David Silva (Manchester City), Van de Beek (Ajax), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax).Aguero (Manchester City), Aubameyang (Arsenal), Firmino (Liverpool), Gnabry (Bayern Monaco), Hazard (Real Madrid), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern Monaco), Mané (Liverpool), Mbappé (PSG), Messi (Barcellona), Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City), Tadic (Ajax).