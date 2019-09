Your browser does not support iframes.

Ci sono cinque calciatori della Juventus tra i 55 migliori giocatori dell'anno che andranno la formazione ideale del 2019. Sono ben 23.000 i calciatori che hanno preso parte alle votazione scegliendo un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Gli 11 calciatori con più voti saranno inseriti nella squadra dell'anno Fifpro che verrà svelata lunedì 23 settembre durante il the Best Football Awards che si terrà alla Scala di Milano. I calciatori della Juve in lizza sono: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cristiano Ronaldo e l'ex Cancelo.



Tutte le nomination, ruolo per ruolo, nella gallery.