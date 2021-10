L'Inter che domani sera a San Siro riceverà la Juventus è una squadra che ha realizzato 23 gol in campionato risultando per ora il miglior attacco della Serie A.Ma non solo.Tiri nello specchio 47Tiri fuori 47Legni 3Realizzazione 24%Media palloni giocati 615,5Media passaggi 446,88Media parate 3,13Atteggiamento recupero palla 35,8 mAtteggiamento fuorigioco 32,2 mLarghezza squadra 47,2 mLunghezza squadra 32,3 mBaricentro 50,3 m