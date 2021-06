Massimiliano Allegri torna a casa. E nel farlo, si porta dietro lo staff protagonista del ciclo di vittorie che l'ha proiettato nella storia della Juventus. Vedremo, ancora una volta, il tecnico livornese sbracciarsi ai limiti dell'area tecnica. Al suo fianco, con maggiore pacatezza, ma non meno determinazione, il suo vice storico: Marco Landucci che con Allegri collabora fin dai tempi del Cagliari. Torna anche l'esperto di tattica Aldo Dolcetti che, nel corso dei due anni di stop, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha avuto l'opportunità di studiare a fondo il calcio inglese e rappresenterà un valore aggiunto. Collaboratore tecnico di Allegri sarà Maurizio Trombetta, mentre della preparazione atletica dei calciatori si occuperà Simone Folletti. All'allenamento di Szczesny e compagni, invece, lavorerà Claudio Filippi, arrivato alla Juventus con Del Neri e da allora punto fisso dello staff bianconero.

IL PROFESSORE - La novità all'interno dello staff di Allegri potrebbe essere rappresentata dal ritorno in bianconero di Andrea Barzagli, definito dal tecnico livornese, nel 2019, "Professore della difesa". Dopo l'esperienza fallimentare al fianco di Maurizio Sarri, quindi, l'ex centrale di Juve e Nazionale si rimetterà in gioco e il suo compito sarà quello di lavorare ai movimenti difensivi della squadra, aspetto particolarmente curato da Allegri. Sul suo approdo nello staff manca ancora l'ufficialità che potrebbe arrivare a pochi giorni dall'inizio del ritiro, la cui data non è ancora stata comunicata dalla Juventus.