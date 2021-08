Oltre al nodo Ronaldo, in questi ultimi giorni di mercato per la Juventus potrebbe esserci anche qualche cambiamento a centrocampo: viste le difficoltà a piazzare Ramsey che ha un ingaggio da 7 milioni di euro, a lasciare Torino potrebbe essere McKennie che è il centrocampistaronaldo con più mercato. A quel punto, poi, la Juve andrebbe su un nuovo centrocampista e secondo la stampa tedesca non è ancora tramontata l'idea di fare un tentativo per