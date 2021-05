Dopo l'addio annunciato di Roberto De Zerbi - manca solo l'ufficialità per il suo passaggio allo Shakhtar Donetsk in Ucraina - il Sassuolo ha già iniziato la ricerca per il prossimo allenatore che dovrà continuare il progetto messo in piedi dall'allenatore bresciano. Tra le varie ipotesi, secondo Tuttosport c'è anche una pazza idea che porta al profilo di Maurizio Sarri: l'ex allenatore della Juventus è pronto a rimettersi in corsa dopo un anno in stand by, e il Sassuolo potrebbe diventare una pista concreta.