Mario Mandzukic sempre più verso l'addio alla Juventus, per l'attaccante croato si aprono le porte del Qatar. Al Gharafa ma non solo, perché, secondo La Gazzetta dello Sport, su Mandzukic ci sarebbe anche un'altra squadra di Doha, l'Al Rayyan: il club prova lo scatto presentando un'offerta di 5/10 milioni alla Juventus e un ricco contratto al giocatore. A fare la differenza, sarà come sempre la volontà dell'attaccante.