Marko Pjaca è pronto a tornare protagonista. Sicuramente non con la maglia della Juventus, che per il croato sta cercando una sistemazione alla riapertura del mercato. Tra i club interessati al giocatore, c'è anche il Verona di Juric, che, secondo HellasNews, sta pensando a un prestito secco per dare più spazio a Pjaca alla ricerca di continuità.