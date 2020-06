Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Juventus: si tratta didel Chelsea, che secondo il Daily Mail ha attirato l'attenzione dei bianconeri. Quello di Kanté in realtà è un profilo seguito già in passato, Paratici lo conosce bene e anche Sarri, che l'anno scorso l'ha allenato a Londra. Il Chelsea ha sparato alto: vuole almeno 70 milioni per far partire il francese, sul quale ci sono anche Psg e Real Madrid.