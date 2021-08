La Juventus lavora al mercato per il presente ma anche in prospettiva. Come sempre, un occhio è puntato fisso sul Sudamerica; lì da dove è arrivato il gioiellino Kaio Jorge. Negli ultimi giorni in chiave Juve è circolato anche un nuovo nome per la difesa:, difensore ecuadoriano del Talleres, classe 2002, sul quale però ci sono molti altri club: in Italia è seguito anche Napoli, Lazio e Roma, all'estero piace a Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Psg, Atletico Madrid, Newcastle, Lens e Celtic. Il prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro.