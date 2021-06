La Juventus sta pensando al ritorno di Emil Audero come vice Szczesny. Il portiere polacco è stato confermato da Allegri che non era interessato a Donnarumma, ora però serve un dodicesimo che gli copra le spalle: tra i nomi a cui sta pensando la dirigenza c'è anche quello del portiere della Samp e cresciuto in bianconero, secondo il Secolo XIX ha una valutazione di 20 milioni di euro e ci sta pensando anche l'Inter come vice Handanovic.