Un nome (mica tanto) nuovo per l'attacco della Juventus. Nello specifico, per il ruolo di vice-Vlahovic. Certo, non proprio tecnicamente, vista la differenza tra le caratteristiche, ma numericamente sì. Si tratta di Luis Muriel, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Alla Continassa ci stanno pensando, anche se il colombiano piace già dalla scorsa estate.



MORATA OUT? - La condizione necessaria - e chissà se sufficiente - è però l'addio di Morata: l'investimento per Muriel, infatti, sarebbe pagato dal denaro risparmiato dalla Juventus per il riscatto dell'attaccante spagnolo. Alvaro e Luis, due piste che si intrecciano: uno alternativo all'altro. Con l'Atalanta, riferisce ancora la Gazzetta, non ci sono stati ancora contatti. Ma la Juve ha preso informazioni con il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci. E sarebbe disposta a mettere sul piatto 10-15 milioni per il prestito con diritto di riscatto, mentre l'Atalanta ne chiede dai 15 ai 20. Insomma, la pista può essere aperta: anche l'attacco bianconero prepara la sua piccola grande rivoluzione.