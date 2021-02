I bookmakers non hanno dubbi: Sergio Ramos lascerà il Real Madrid. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con i Blancos e secondo la stampa spagnola non ha accettato l'ultima proposta da parte del club che avrebbero offerto un ingaggio più basso rispetto a quello attuale. Tra i club interessati a Ramos c'è anche la Juventus, che sogna il grande colpo in difesa. La quota di un trasferimento dello spagnolo in bianconero è di 9.00, la stessa di un suo arrivo al Milan. Più probabile invece la cessione in Francia, al Psg, quotato 1.80. Il favorito al momento.