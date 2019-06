Squadra nuova, vita nuova. Questo è il pensiero di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è reduce da due stagioni disastrose con il Manchester United. Il rapporto con i Red Devils è ai minimi storici ed il Nino Maravilla ovviamente non vede l’ora di cambiare aria. Non mancano le squadre accostate a lui, in parte anche ingolosite dall’offerta dello stesso United, che sarebbe disposto a pagare parte dello stipendio del proprio assistito pur di liberarsene. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Atletico Madrid, come riportato dal Daily Mail. Nelle scorse settimane, Sanchez era stato accostato anche a Juventus ed Inter. I bianconeri avevano incontrato l’agente del giocatore, ma senza concludere l’operazione. Difficilmente i campioni d’Italia cambieranno opinione, a meno che non si verifichino clamorose novità nel reparto avanzato.