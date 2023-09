Una telenovela quella che accosta Domenicoalla, in particolar modo in questa sessione di calciomercato, conclusa poco meno di una settimana fa. Niente che sia però riuscito a decollare: Berardi è infatti rimasto a, lasciando la Vecchia Signora a mani vuote. Calciomercato.com però rivela un curioso retroscena sulla trattativa che poteva far partire il giocatore da Sassuolo a Torino per un viaggio di sola andata.Tre milioni subito, gli altri (non più di venticinque) dopo un prestito di uno o due anni. Questa è l'ultima offerta presentata con cui Madama avrebbe preso Berardi anche senza far partire Moise Kean. Offerta immediatamente rispedita al mittente dal ds neroverde Giovanni Carnevali che già da qualche giorno aveva dichiarato di aver tolto dal mercato Berardi.