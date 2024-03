Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 22 marzo 2024

C’è tanto mercato, ma c’è anche tanto che ruota intorno alla, dalle aule di tribunale agli uffici della Continassa.Un occhio al presente e uno al futuro. Giornata di allenamento alla Continassa, per chi è rimasto a Torino e non ha raggiunto la propria Nazionale . Intanto, però, si pensa al mercato estivo e alle pedine da aggiungere alla rosa in vista della prossima stagione, ma anche a quello che potrebbe cambiare dal punto di vista della dirigenza.Infine, vi segnaliamo la nostra intervista esclusiva all’ex Juventus Michele Padovano: ricchissima di temi e per nulla banale.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.