Dopo l'annuncio della conferma di Stefano Pioli anche per il prossimo anno rinunciando alla rivoluzione Rangnick, il Milan sta iniziando a pianificare le mosse per la prossima stagione: e secondo il Corriere dello Sport i rossoneri sarebbero interessati a un obiettivo della Juve. Si tratta di Federico Chiesa, per il quale il Milan sarebbe pronto a offrire una parte cash e il cartellino di Lucas Paquetà, proposto alla Juve a gennaio in cambio di Bernardeschi. Trattativa complicata, con i bianconeri che rimangono sempre in pole.