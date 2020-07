La Juventus si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra le priorità c'è quella di trovare uno o due terzini che possano dare il cambio ai titolari: l'ultima idea in casa bianconera è quella che porta al classe 2000 dell'Ajax Sergino Dest, uno dei gioiellini dei Lancieri con i quali Paratici ha un ottimo rapporto dopo l'affare de Ligt dell'estate scorsa. La Juve ha fatto il primo passo avviando i contatti con gli agenti del giocatore e in futuro potrebbero svilupparsi nuovi scenari.