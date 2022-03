di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Le parole di Spugna, allenatore della Roma Femminile, dopo la partita contro la Juventus Women:



"Un po’ di rammarico ci può stare, ma bisogna essere contenti della prestazione. Venire a Vinovo e giocare così non era facile, lo abbiamo fatto con personalità. Siamo sulla buona strada. Il campionato è aperto, ma non solo per lo scudetto, anche per la lotta ai posti Champions, dovremo giocarcelo fino alla fine. Il gap lo dice l’arco del campionato, chi vincerà avrà fatto meglio delle altre. La Juve è la Juve, sta pagando gli sforzi in Europa, ti toglie qualcosa, però tante squadre si stanno avvicinando, è un buon segno per il campionato italiano, si sta alzando il livello. Scudetto? Ci siamo, 3 punti non sono molti, sognare non costa nulla, lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Adesso sono davanti loro e togliere 3 punti alla Juve non è semplice".