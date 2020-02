Ormai è chiaro, la Juventus è decisa a riportare a Torino Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna riscatto dai bianconeri quest’estate per 15 milioni, che sta cresce esponenzialmente agli ordini di Mihajlovic. Tra le parti c’è sempre quel gentleman agreement in favore della Juventus, che garantisce la possibilità di acquistare il classe ’97 nel 2020 o nel 2021 a cifre preimpostate, 22,5 e 30 milioni.



GIOCO DELLE PARTI – Dall’altre parte c’è il ds del Bologna Walter Sabatini, che recentemente ha sparato alto: “Orsolini vale 70 milioni e non è sul mercato”. Una strategia chiara, volta a far alzare il prezzo del cartellino del giocatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Fabio Paratici sarebbe pronto ad alzare la posta in gioco a 26 milioni di euro. È il classico gioco delle parti, vedremo chi la spunterà, ma una cosa è certa: la Juve rivuole il suo gioiellino.