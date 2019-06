Si rafforza la posizione del Napoli nella corsa a James Rodriguez. L’attaccante colombiano lascerà con molta probabilità il Real Madrid nel corso della sessione estiva. Zinedine Zidane, infatti, non è interessato ad integrare il giocatore nel suo progetto, specialmente dopo l’avventura deludente del sudamericano in Bundesliga con il Bayern Monaco. I partenopei possono contare sugli ottimi rapporti tra James e Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro vuole convincere l’attaccante ad accettare la sfida Napoli. La Juventus resta in corsa: i bianconeri si erano fatti avanti, ma senza affondare il colpo. Ora rischia di concretizzarsi la beffa anche se i campioni d’Italia proveranno fino alla fine a sfidare gli azzurri. Lo riporta il Mundo Deportivo.